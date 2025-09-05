Yaman Mimpi Ngeri Netanyahu

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pejabat Pertahanan Rejim Zionis: "Sepertinya tidak ada satu pun ancaman atau serangan kami yang mampan terhadap Yaman"

Seorang Pegawai Pertahanan Israel dalam wawancara bersama Al-Monitor mengatakan: "Sepertinya tidak ada satu pun ancaman atau tindakan balas Israel yang mampu menghentikan Houthi Yaman. Mereka tetap melanjutkan serangan terhadap Israel menggunakan dron dan peluru berpandu balistik, di mana sebahagian daripadanya membawa peluru berangkai (cluster).