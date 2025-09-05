Penerbangan Jet Tempur Venezuela Di Atas Kapal Perang AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dua jet tempur F-16 Angkatan Udara Venezuela terbang di atas kapal perang USS Jason Dunham milik Angkatan Laut Amerika Syarikat pada hari Khamis.

Pejabat Departemen Pertahanan AS menyebut tindakan ini sebagai "mempamerkan kekuatan". Insiden ini terjadi di tengah-tengah peningkatan ketegangan di antara AS dan Venezuela akibat kehadiran AS di kawasan Laut Carribean dan tuduhan terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.

Menurut laporan CBS News, USS Jason Dunham, sebuah kapal perang yang dilengkapi sistem Aegis canggih, merupakan sebahagian dari armada kapal perang AS yang baru-baru ini dikerahkan ke perairan Venezuela atas perintah Presiden Donald Trump.

Kapal-kapal ini dikirim untuk menghadapi apa yang disebut pemerintah Trump sebagai penyeludupan dadah dan kartel di kawasan tersebut. Hingga kini belum jelas bagaimana USS Jason Dunham bakal bertindak balas terhadap penerbangan jet tempur Venezuela tersebut.