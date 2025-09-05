Bertahun Di Bawah Tanah Atas Nama Muqawwamah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para pejuang elit Briged Al-Qassam memberikan penghormatan kepada para pejuang unit terowongan, dan mencium kepala mereka sebagai penghormatan kepada para pejuang yang menghabiskan bertahun-tahun di bawah tanah Gaza dan mengukir urat nadi Muqawwamah.

Saat tentara zionis bersembunyi di balik tembok dan melancarkan serangan udara, para pejuang unit terowong Al-Qassam bekerja dalam kegelapan, di bawah pengepungan, dan di bawah tembakan, untuk memastikan apabila sahaja pertempuran tiba, para pembela Gaza dapat muncul dari mana saja.

Inilah wajah komitmen yang tak akan pernah bisa ditandingi oleh zionis.