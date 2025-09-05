  1. Home
Bertahun Di Bawah Tanah Atas Nama Muqawwamah

5 September 2025 - 19:48
Para pejuang elit Briged Al-Qassam memberikan penghormatan kepada para pejuang unit terowong, yang menghabiskan bertahun-tahun di bawah tanah Gazauntuk mengukir urat nadi Muqawwamah.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para pejuang elit Briged Al-Qassam memberikan penghormatan kepada para pejuang unit terowongan, dan mencium kepala mereka sebagai penghormatan kepada para pejuang yang menghabiskan bertahun-tahun di bawah tanah Gaza dan mengukir urat nadi Muqawwamah.

Saat tentara zionis bersembunyi di balik tembok dan melancarkan serangan udara, para pejuang unit terowong Al-Qassam bekerja dalam kegelapan, di bawah pengepungan, dan di bawah tembakan, untuk memastikan apabila sahaja pertempuran tiba, para pembela Gaza dapat muncul dari mana saja.

Inilah wajah komitmen yang tak akan pernah bisa ditandingi oleh zionis.

