Serangan Malam Israel Ke Atas Quneitra, 7 Pemuda Syria Ditahan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan pendudukan Israel menyusup ke Jabata Al-Khashab di wilayah Quneitra pada petang Rabu dan menangkap 7 pemuda Syria.

Al-Ikhbariya Network mengumumkan bahawa tentera Israel telah melaksanakan langkah keselamatan yang ketat dengan melakukan serbuan dan tangkapan di kalangan penduduk kawasan itu. Pada masa yang sama, suar dilepaskan di langit kawasan itu.

Operasi ini berlaku hanya seminggu selepas serbuan serupa di Suisse, selatan Quneitra, di mana seorang pemuda Syria telah ditangkap dan rumahnya digeledah.

Pada bulan Ogos, tentera Israel melakukan empat operasi penyusupan di Quneitra, termasuk kawasan Samdaniya, Ain al-Abd, dan beberapa kawasan lain.

Perkembangan ini berlaku dalam keadaan di mana selatan Syria menyaksikan peningkatan operasi ketenteraan Israel, termasuk penerbangan jet pejuang yang meluas di wilayah Daraa dan Quneitra, dan operasi darat termasuk serbuan ke atas rumah dan penahanan sejumlah orang awam.

Perlu diingat bahawa walaupun kerajaan baharu Syria tidak menunjukkan sebarang ancaman kepada Tel Aviv sejak ia mengambil alih kuasa, operasi penyusupan dan serangan udara tentera Israel tidak dilihat bakal berkurang di masa hadapan.

Sejak tujuh bulan lalu, tentera Israel telah menjalankan kawalan ke atas Jabal al-Sheikh Syria dan zon keselamatan 15 kilometer di selatan negara itu.