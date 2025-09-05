Jeneral Na'eini: Musuh Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Memulai Perang Baru

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): General Na'eini, juru bicara IRGC: "Musuh tidak memiliki kemampuan untuk memulai perang baru, tetapi mereka berusaha membuat negara tetap berada dalam suasana kerunsingan dan ketegangan ibarat perang, dan untuk mengekalkan situasi sebegini, mereka terus melakukan operasi mental dan psikologi".

"Kita bukan pihak yang memulakan perang, dan kita juga tidak gentar akan perang. Kepada rakyat Iran kami sampaikan, jangan risau, jika perang tercetus semula, kami memiliki tangan yang lebih kuat dan kemampuan untuk memberikan respons yang bakal membuat musuh menyesal", katanya.