Guru Madrid Membantah Perang Di Gaza, Menggesa Tindakan Kerajaan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berpuluh-puluh guru mengurung diri di dalam pusat kebudayaan di Madrid pada Selasa, menuntut kerajaan Sepanyol mengenakan sekatan senjata ke atas Israel, lapor media tempatan.

Bantahan di pusat Circulo de Bellas Artes, yang dianjurkan oleh kolektif Palestin Besar: Pendidikan menentang Genosid, bermula dengan perhimpunan guru dan bertukar menjadi duduk, menurut El Diario.

"Kami tidak akan berpindah dari sini," kata Carlos Diez, seorang guru sekolah menengah berusia 63 tahun dan ahli inisiatif itu, yang mengumpulkan kira-kira 60 pendidik serta tokoh dari sektor kebudayaan.

Kumpulan itu menggesa Kabinet Sepanyol untuk meluluskan dekri yang telah lama diumumkan menghentikan penjualan senjata kepada Israel.

Inisiatif itu bertujuan untuk menggerakkan komuniti pendidikan untuk menyokong Palestin di tengah-tengah serangan berterusan Israel ke atas Gaza.

Pergerakan itu juga merancang untuk mendesak majlis pengajaran di seluruh Sepanyol untuk menerima pakai deklarasi yang menyokong sekatan senjata dan menuntut pemotongan hubungan diplomatik dan komersial dengan Israel.

Kumpulan itu mengumumkan lebih lanjut pembantahan di bandar-bandar lain dan berkata ia akan mengadakan bacaan umum nama-nama lebih daripada 18,500 kanak-kanak yang terbunuh di Gaza