Jaffa Disasarkan Dengan Peluru Berpandu "Palestine 2" dan "Zulfiqar"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Yahya Saree", jurucakap angkatan tentera Yaman, mengeluarkan kenyataan mengumumkan bahawa angkatan tentera negara itu menyasarkan sasaran sensitif di Jaffa yang diduduki menggunakan peluru berpandu kelompok "Palestine 2" dan peluru berpandu "Zulfiqar".

Kenyataan Angkatan Bersenjata Yaman berkata: "Dengan rahmat Tuhan, operasi ini berjaya mencapai sasarannya, dan berjuta-juta Zionis melarikan diri ke kawasan perlindungan dalam ketakutan, dan Lapangan Terbang Ben Gurion telah ditutup."

Jurucakap Angkatan Tentera Yaman menegaskan: "Operasi dua kali ini dilakukan untuk menyokong saudara kita di Gaza, kerana musuh sedang melakukan jenayah paling kejam terhadap 2 juta umat Islam di Gaza dalam keadaan dua bilion umat Islam diam dan tidak mengambil sebarang tindakan."

Yahya Saree menyimpulkan dengan menekankan: "Musuh Zionis tidak akan melihat keselamatan dan kestabilan, dan operasi kami akan diteruskan pada kadar yang semakin meningkat pada peringkat seterusnya."