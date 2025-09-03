Cendekiawan Perancis: Kita Hidup Di Dalam Detik Sejarah Yang Monumental dan Dunia Mesti Berdiri Bersama Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Kami sedang melalui detik bersejarah yang monumental dan adalah suatu kewajipan buat kami untuk menyokong Iran dan kepimpinannya." Hamrouni menyifatkan era semasa sebagai kesinambungan dari epik agung yang diilhamkan oleh Asyura yang dipimpin oleh Imam Khamenei, yang beliau sebut sebagai pewaris rohani Nabi Muhammad (SAW), membimbing penentangan terhadap Zionisme dan keangkuhan global.

Hamrouni memberi amaran bahawa rakyat Iran sedang menghadapi permusuhan sengit dari Amerika Syarikat dan rakan-rakannya, dan menekankan bahawa sebarang ancaman terhadap Ayatollah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, adalah ancaman terhadap semua umat Islam. "Tindak balas kita mesti kuat, tegas, dan tidak berbelah bahagi," tegasnya.

Dia memuji Iran sebagai pusat tamadun Islam kontemporari dan memuji rakyat Iran selama lebih empat dekad pengorbanan dalam mengejar kebebasan, kemerdekaan, dan maruah Islam. "Iran telah membayar harga yang tinggi untuk mempertahankan nilai-nilai Ummah," katanya.

Mengakhiri ucapannya, Amuddin Hamrouni menyeru para pemimpin politik, budaya, media, ketenteraan, dan intelektual di seluruh dunia Islam dan seterusnya untuk berdiri bersama mereka yang tertindas dan menyokong negara Iran. “Bagi pihak semua orang bebas di dunia,” katanya, “Saya menggesa semua orang untuk berdiri di samping saudara-saudara mereka di Iran dan mempertahankan keadilan.”