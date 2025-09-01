Kehidupan Imam Hasan Al-Askari Sejak Lahir Sehingga Kesyahidannya

Nama Imam ialah al-Hasan, seorang penduduk 'Asgar pinggir bandar Samarra', beliau digelar al-Askari. Ayahnya ialah Imam 'Ali An-Naqi (AS) dan ibunya ialah Salil Khatun, seorang wanita unggul dalam ketaqwaan, ibadah, kesucian, dan kedermawanan.

Imam Hasan Al-'Askari tinggal di bawah jagaan bapanya yang dihormati sehingga umur 11 tahun. Apabila bapanya terpaksa bertolak ke Samarra' dia harus menemaninya dan dengan itu berkongsi kesusahan dalam perjalanan bersama keluarga. Di Samarra', dia menghabiskan masanya dengan bapanya sama ada dalam penjara atau dalam kebebasan separa. Walau bagaimanapun, dia mempunyai peluang untuk mendapat manfaat daripada pengajaran dan tunjuk ajar ayahnya.

Zaman Imamiah

Ayah Imam syahid ketika Imam berumur dua puluh dua tahun. Empat bulan sebelum kematiannya, bapanya mengisytiharkan anaknya sebagai pengganti dan pelaksana wasiatnya, meminta pengikutnya memberi kesaksian tentang fakta itu. Oleh itu, tanggungjawab Imamah telah diserahkan kepadanya yang dia tunaikan walaupun dalam menghadapi kesukaran yang besar dan persekitaran yang bermusuhan.

Pada masa awal imamnya, Al-Mu'tassam Al-'Abbasi adalah khalifah. Apabila yang terakhir digulingkan, beliau digantikan oleh al-Muhtadi. Selepas pemerintahannya yang singkat hanya sebelas bulan dan satu minggu, al-Mu'tamad naik takhta. Semasa pemerintahan mereka, Imam Hasan al-Askari (AS) sama sekali tidak menikmati keamanan. Walaupun dinasti Abbasiyah terlibat dalam komplikasi dan gangguan yang berterusan, setiap raja menganggap perlu untuk menahan Imam (AS) dipenjarakan.

Imam Hasan al-'Askari (AS) mempunyai jangka hayat yang singkat, hanya dua puluh lapan tahun, tetapi walaupun dalam tempoh yang singkat ini, yang diliputi oleh rantai kesusahan dan kesusahan, beberapa ulama berpangkat tinggi mendapat manfaat daripada lautan ilmunya.

Perwatakan dan Kebajikan

Imam Hasan Al-'Askari (AS) tiada bandingannya dalam ilmu, kesabaran, pemaaf, pemurah, pengorbanan, dan ketakwaan. Setiap kali Al-Mu'tamad bertanya kepada sesiapa tentang Imamnya yang ditawan Hasan al-'Askari (AS), dia diberitahu bahawa Imam itu berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malam hari dan bahawa lidahnya tidak mengeluarkan perkataan melainkan zikir kepada penciptanya.

Status Sosial Imam

Imam al-Askari (AS), seperti bapa-bapanya yang mulia, adalah seorang ulama terkemuka dan seorang pemimpin (Imam) yang tidak boleh diabaikan oleh mana-mana zamannya. Beliau adalah ketua alim ulama dan ideal penyembah.

Bagaimanapun, Imam (AS) dan para sahabatnya sentiasa mengalami penganiayaan dan penindasan oleh kerajaan ketika itu dan dipenjarakan di dalam penjara.

Sekolah Kebudayaan Imam

Tugas utama Imam adalah untuk menjaga risalah Islam, menyeru manusia ke arahnya, dan menyampaikan prinsip dan nilainya.

Imam (AS) tidak berputus asa dalam mempertahankan akidah dan pemikiran Islam serta ilmu-ilmunya.

Imam al-Askari (AS), seperti nenek moyangnya, mempraktikkan peranan budaya dan keilmuannya dalam perjalanan mazhab Ahlul-Bait (AS) - yang menumpukan aktivitinya pada al-Quran dan tradisi kenabian, menjaga keaslian mesej dan menemui kandungannya.

Syahidnya Imam

Imam Hasan Al-'Askari (AS) telah diracun oleh khalifah, Mu'tamad, dan, dengan itu, menderita teruk dan mati syahid pada 8 haribulan Rabi' Awwal tahun 260 (H). Pada masa kematiannya, dia berumur dua puluh lapan tahun. Dia dikebumikan di rumah di mana bapanya dikebumikan di Samarra. Dia meninggalkan anaknya - Juruselamat Hidup Suci Yang Ditunggu Imam Muhammad al-Mahdi (SAW) orang yang ditunggu-tunggu untuk membawa pemerintahan kebenaran syurga di seluruh dunia.

Kata-kata Pendek Imam Hasan Al-'Askari (AS)

- Mereka yang berakhlak mulia dari segi sifat, pemurah dari segi keperibadian, akan memenangi banyak kawan.

- Seburuk-buruk hamba Allah, ialah mereka yang bermuka dua dan berlidah. Mereka memuji kawan-kawan yang di hadapan dan berkata buruk di belakang yang lain. Iri hati terhadap mereka yang mendapat rahmat dan mengecewakan mereka apabila mereka ditimpa musibah.

- Janganlah kamu berbantah-bantahan (dengan orang lain) yang menyebabkan kamu hilang kemegahan dan janganlah kamu bergurau (dengan semua orang) sehingga kamu tidak dihormati.

- Saling menyayangi orang-orang soleh adalah ganjaran bagi mereka. Cinta orang yang berdosa kepada orang yang bertakwa adalah satu kebajikan bagi orang yang bertakwa. Benci orang berdosa kepada orang alim adalah kelebihan bagi orang yang bertakwa. Kebencian orang yang bertakwa kepada orang yang berdosa adalah kehinaan bagi orang yang berdosa.