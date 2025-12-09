Parti Kiri Sweden Anjurkan Acara Simbolik untuk Tahanan Palestin di Parlimen

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Parti Kiri Sweden telah menganjurkan satu acara simbolik di parlimen dengan penyertaan kesemua 22 ahlinya serta dua ahli Parlimen Eropah dari parti yang sama. Tujuannya adalah untuk menonjolkan penderitaan tahanan Palestin dan mengukuhkan kehadiran isu mereka dalam institusi perundangan Eropah.

Ahli-ahli parlimen tersebut mempamerkan gambar 24 tahanan Palestin, termasuk pemimpin Marwan Barghouti, di kerusi masing-masing di dalam dewan parlimen selama dua minggu. Mereka juga berkongsi maklumat mengenai keadaan tahanan di platform media sosial bagi meningkatkan kesedaran masyarakat Eropah tentang isu kemanusiaan ini. Setiap ahli parlimen turut menulis mesej perpaduan peribadi kepada seorang tahanan, yang dihantar melalui Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah serta peguam dari Pihak Berkuasa Hal Ehwal Tahanan dan Kebebasan Palestin.

Inisiatif ini disokong sepenuhnya oleh kepimpinan Parti Kiri Sweden yang diketuai oleh Nooshi Dadgostar, yang menegaskan komitmen parti dalam menyokong hak-hak rakyat Palestin, terutamanya hak tahanan untuk kebebasan dan martabat kemanusiaan.

Inisiatif ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada penyelarasan bersama antara Parti Kiri Sweden, Kesatuan Umum Komuniti Palestin di Sweden, Pihak Berkuasa Hal Ehwal Tahanan dan Kebebasan Palestin, serta Kelab Tahanan Palestin. Langkah ini bertujuan untuk mengantarabangsakan isu tahanan dan mengetengahkannya di peringkat global.

Kesatuan dan komuniti Palestin menyatakan penghargaan mereka terhadap sikap menyokong yang ditunjukkan oleh ahli-ahli parlimen Sweden dan Eropah, sekaligus mengulangi komitmen untuk terus berusaha sehingga tahanan mencapai kebebasan sepenuhnya.