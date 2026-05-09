Kemandirian Politik & Ekonomi Kunci Nusrah Ilahi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Isu kemandirian ini bukan sahaja berulang kali ditegaskan dalam al-Quran, malah ia wajib difahami sebagai satu kewajipan syarak bagi umat Islam dan kerajaan yang berlandaskan agama. Allah SWT telah menjanjikan nusrah (pertolongan) kepada mereka yang berusaha gigih dalam dua bidang strategik ini.

Berlandaskan Kaedah "Nafyu Sabil"

Penulis menjelaskan bahawa berdasarkan kaedah al-Quran iaitu "Nafyu Sabil" (Surah an-Nisa': 141):"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin",maka sebarang bentuk kebergantungan kepada musuh adalah tercela. Justeru, kemandirian mesti merangkumi semua aspek politik, ekonomi, budaya, sosial, dan ruang siber bagi menutup peluang penguasaan kafir ke atas umat Islam.

Dalil daripada al-Quran

Beberapa ayat dikemukakan sebagai bukti, termasuk:

· Surah al-Anfal: 60 – persiapan kekuatan untuk menakutkan musuh.

· Surah al-Ma'idah: 51 & 55 – larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin.

· Surah Ali 'Imran: 28 – larangan mengambil orang kafir sebagai teman rapat.

Jihad Menyelamatkan Golongan Mustazaf

Penulis turut memetik Surah an-Nisa': 75 yang mempersoalkan umat Islam:"Mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah dan (untuk menyelamatkan) lelaki, wanita dan kanak-kanak yang mustazaf (lemah tertindas)..."

Menurut tafsiran ayat ini, berperang menentang orang kafir dalam semua dimensinya adalah pendahuluan kepada memihak kepada Wali Allah dan meraih pertolongan Ilahi.

Apa jua bentuk kebergantungan—sama ada ketenteraan, politik, ekonomi, atau ruang siber—yang menyebabkan umat Islam terbelenggu secara fizikal, mental, atau pemikiran di hadapan musuh, semuanya dikecam oleh al-Quran. Para mujahid wajib berusaha menyelamatkan umat dalam semua aspek tersebut.

Seruan Jihad Tanpa Batasan

Penulis menegaskan bahawa jihad ini tidak mempunyai sebarang batasan. Setiap individu, mengikut kemampuan dan sumber masing-masing, wajib menyertainya. Hanya dengan itu, janji Allah untuk merealisasikan pertolongan Ilahi akan terbukti.