Lubnan Jadi Paya Berdarah, Akhbar Israel Akui Kerugian Besar

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Akhbar Ibrani Maariv mengakui bahawa Lubnan kini menjadi suatu kawasan yang tidak menentu dan mudah bergolak, sekaligus membebankan rejim Zionis dengan kos yang amat tinggi.

Sumber-sumber berbahasa Ibrani melaporkan pada hari Jumaat mengenai satu insiden keselamatan yang melibatkan tentera rejim Zionis di selatan Lubnan, serta pemindahan askar-askar yang cedera melalui helikopter rejim tersebut.

Laporan awal menunjukkan bahawa pasukan infantri rejim Zionis telah terperangkap dalam serangan hendap yang dilakukan oleh para pejuang Hezbollah. Helikopter tentera rejim Zionis kini sedang menjalankan operasi pemindahan di kawasan konflik untuk mengangkut askar-askar yang cedera.