Tiada Kesepakatan Penting, Analisis Buktikan Hubungan Vatikan-AS Masih Retak

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pegawai AS cuba menggambarkan pertemuan Rubio, Menteri Luar AS, dengan Pope Leo sebagai bukti hubungan yang kukuh. Namun, bekas diplomat berpendapat sebaliknya.

Kenyataan Vatikan: Tiada Persetujuan Jelas

Ken Hackett, bekas pengerusi agensi bantuan luar Gereja Katolik AS dan bekas duta AS ke Vatikan era Barack Obama, memberitahu Reuters bahawa kenyataan Vatikan selepas pertemuan itu menunjukkan "tiada persetujuan asas dan jelas" dicapai antara kedua-dua pihak.

Dalam kenyataan Vatikan yang merangkumi pertemuan Pope Leo dengan Rubio serta sesi seterusnya, hanya disebut mengenai "pertukaran pandangan" tentang situasi dunia. Tiada sebarang petunjuk persetujuan bersama, kecuali penekanan kepada "mewujudkan hubungan dua hala yang lebih baik".

Bekas Diplomat: Masih Banyak Kerja untuk Dipulihkan

Peter Martin, bekas diplomat Kedutaan AS ke Vatikan yang berkhidmat di bawah pentadbiran Republikan dan Demokrat, berkata kepada Reuters bahawa teks kenyataan Vatikan itu "dengan jelas menunjukkan bahawa masih banyak kerja yang perlu dilakukan pada masa ini."

Sementara itu, Austen Ivereigh, pakar hal ehwal Vatikan dan pengarang bersama buku dengan Pope mendiang Francis, menyatakan bahawa tumpuan kenyataan tersebut kepada keperluan "mewujudkan hubungan dua hala yang lebih baik" membuktikan bahawa hubungan semasa antara Vatikan dan AS "tidak baik pada masa ini."

Reuters melaporkan bahawa penilaian ini menunjukkan berterusannya jurang (perpecahan) dan sikap berhati-hati Vatikan terhadap kerajaan AS.