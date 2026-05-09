Penjajahan Tak Lagi Bertempat!, Presiden Iran Cabar Tatanan Dunia Lama

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu hantaran di platform X pada malam Jumaat, Pezeshkian menulis bahawa dasar tetap Republik Islam Iran adalah untuk memperluaskan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain atas dasar hormat-menghormati dan manfaat bersama.

"Dasar penjajahan dan eksploitasi tidak akan mempunyai tempat di dunia pada masa hadapan," tambahnya.

Beliau berkata bahawa sebagaimana sikap toleransi berakar umbi dalam budaya Iran, perjuangan menentang kezaliman juga bersinar terang dalam sejarah negara itu, dan identiti ini akan kekal untuk mengangkat nama Iran.

Pezeshkian secara konsisten membingkai dasar luar Iran di sekitar prinsip keterlibatan tanpa penundukan iaitu mencari hubungan dua hala yang diperluas sambil menolak syarat-syarat yang dikenakan dari luar atau hubungan kuasa yang tidak seimbang.

Rujukan kepada toleransi dan ketahanan sebagai dua tonggak identiti Iran adalah tema berulang dalam wacana rasmi Iran, digunakan untuk menampilkan negara itu sebagai aktor berperadaban yang komited kepada dialog, namun juga sebagai negara yang tidak akan tunduk kepada tekanan atau pencerobohan.