Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perang Amerika Syarikat dan rejim Zionis terhadap Iran telah memberikan tekanan baharu kepada ekonomi Afrika. Namun, proses pengurangan ketegangan kini membangkitkan semula harapan di benua Afrika untuk mengawal inflasi, mengurangkan kos tenaga dan memulihkan pelaburan.

Menurut laporan akhbar Lubnan, Al-Akhbar, pembukaan ini penting bagi kebanyakan negara Afrika yang terjejas akibat perang terhadap Iran, terutamanya di Tanduk Afrika. Selain itu, perang turut memberi peluang kepada Presiden Donald Trump untuk meneruskan dasar populisnya terhadap negara seperti Afrika Selatan dan Nigeria.

Pelaksanaan persetujuan termasuk pembukaan Selat Hormuz dan pemansuhan sekatan AS ke atas pelabuhan Iran dijangka mengurangkan ketegangan secara beransur-ansur. Ini akan memulihkan kestabilan laluan perkapalan antarabangsa di Laut Merah dan mengurangkan konflik serantau di Afrika.

Namun, rejim Zionis terus berusaha memperkukuh kehadirannya di Tanduk Afrika melalui wilayah Somaliland, seperti yang terbukti dengan pembukaan kedutaan di Baitulmaqdis baru-baru ini.

Negara-negara Afrika yang sebelum ini menunjukkan pemulihan ekonomi positif selepas pandemik dan perang Rusia-Ukraine, sekali lagi tertekan akibat peningkatan harga tenaga, gangguan rantaian bekalan dan kos insurans yang lebih tinggi.

Afrika Selatan dijangka mendapat manfaat besar daripada persetujuan ini. Penurunan harga minyak dan inflasi kepada 4.5% pada Mei lalu, serta pengukuhan Rand terhadap dolar, meningkatkan keyakinan pelabur. Ethiopia, pengimport bahan api utama dan sekutu rapat UAE, turut terjejas teruk akibat konflik tersebut.

Keupayaan Iran bertahan terhadap kuasa besar dunia memberi inspirasi kepada negara-negara Selatan, termasuk Afrika. Ia mengingatkan kepada krisis Suez 1956 apabila Mesir berjaya menentang penjajahan. Pada masa sama, China semakin giat meluaskan pengaruhnya di Laut Merah dan Terusan Suez melalui kerjasama dengan tentera Mesir. Sementara itu, rejim Zionis terus meningkatkan kehadiran ketenteraannya di selatan Laut Merah melalui Somaliland.

Ketenangan relatif antara AS dan Iran lebih penting dari segi ekonomi untuk Afrika. Keupayaan Iran bertahan turut dilihat sebagai detik penting yang boleh memberi inspirasi kepada negara-negara Afrika untuk mempertahankan kemerdekaan dan maruah nasional mereka.