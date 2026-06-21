Ketua Parlimen Iran: Kami Tidak Ambil Peduli Ancaman AS, Kami Sedia Bertindak

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketua Parlimen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, menyatakan bahawa pihaknya tidak mengambil kira langsung ancaman-ancaman Amerika Syarikat, dan menegaskan bahawa angkatan bersenjata Iran bersedia untuk "memberi respons dengan cara yang berbeza."

Reaksi ini merupakan jawapan kepada kenyataan terkini Presiden AS yang dimuat naik di platform media sosial X.

Qalibaf berkata: "Tidakkah mereka sendiri berfikir bahawa jika ancaman mereka membuahkan hasil, mereka tidak akan berada dalam keadaan terdesak hari ini?"

Beliau turut memberi amaran kepada Washington supaya lebih berhati-hati dalam membuat kenyataan, sambil menambah: "Mereka boleh bercakap sebanyak mana, tetapi kamilah yang akan bertindak."

Ketua Parlimen itu mengulangi bahawa kesediaan ketenteraan Iran adalah pada tahap tertinggi dan sebarang tindakan agresif akan mendapat balasan yang setimpal.