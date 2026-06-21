Perang Saudara Dalam Bayangan: Pasukan 'Al-Amalqah' Rampas Markas Pantai STC di Aden, Yaman

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan Al-Amalqah yang disokong UAE menyerang tentera Majlis Peralihan Selatan (STC) di daerah Al-Tawahi, Aden, dan merampas kawalan penuh pos komando pertahanan pantai.

Serangan bermula jam 4 pagi waktu tempatan. Selepas pertempuran sengit selama dua jam, askar-askar STC dipaksa meletakkan senjata tanpa syarat. Saksi mata berkata bendera STC diturunkan dan digantikan dengan bendera Al-Amalqah.

Al-Amalqah sebelum ini adalah pasukan pro-Saudi dan UAE yang ditubuhkan untuk memerangi pemberontak Houthi. Kini, ia bertelagah dengan STC—yang juga sekutu UAE tetapi mahukan kemerdekaan Yaman Selatan. Pertempuran ini mendedahkan perpecahan serius dalam pakatan pro-kerajaan yang disokong antarabangsa.

Sumber dalaman STC menyifatkan tindakan ini sebagai "pengkhianatan" dan "provokasi berbahaya." Sementara itu, pasukan Al-Amalqah menutup jalan masuk ke pelabuhan utama Aden dan mengerahkan kenderaan perisai. Beberapa sekolah dan pejabat kerajaan diarahkan tutup.

Penganalisis memberi amaran kejatuhan pos komando pantai kepada kumpulan pro-UAE boleh mengganggu usaha memerangi lanun dan penyeludupan senjata di Selat Bab el-Mandeb. Insiden ini juga mungkin menggugat perjanjian damai Riyadh 2019 antara STC dan kerajaan Yaman.