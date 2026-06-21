Netanyahu: "Kami Tidak Akan Berundur dari Selatan Lubnan"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengisytiharkan bahawa beliau berkeras untuk tidak menarik balik tentera Israel dari selatan Lubnan, dan "tiada apa pun akan menghalang kami" daripada kekal di kawasan itu.

Dalam kenyataannya, Netanyahu menegaskan bahawa Israel akan terus berada di zon penampan selatan Lubnan, "tidak kira berapa lama masa yang diperlukan."

Dia juga memberi amaran tegas terhadap Iran, dengan menyatakan: "Saya tidak akan membenarkan Iran memiliki senjata nuklear."

Kenyataan ini dibuat ketika ketegangan di sempadan utara Israel semakin memuncak, dengan pertempuran berterusan antara tentera Israel dan kumpulan Hizbullah yang disokong Iran di selatan Lubnan.

Netanyahu mengulangi komitmennya untuk memastikan keselamatan penduduk utara Israel, sambil menolak sebarang tekanan antarabangsa untuk berundur sebelum mencapai matlamatnya.