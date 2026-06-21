Bahrain Halang Perarakan Asyura, Para Ulama Kecam "Pelanggaran Kebebasan Beragama"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kerajaan Bahrain dilaporkan menghalang penyertaan rakyat di bandar Hamad dalam perarakan perkabungan Imam Hussein (Asyura), bersempena dengan kedatangan bulan Muharam.

Menurut laman berita Al-Wefaq, para ulama Bahrain telah mengeluarkan kenyataan bersama sebagai reaksi terhadap tindakan tersebut. Mereka memberi amaran terhadap "dasar sekatan dan tekanan" yang dikenakan ke atas komuniti Syiah.

Dalam kenyataan itu, para ulama menegaskan bahawa larangan terhadap aktiviti penceramah dan penyanyi ratap (madah) merupakan pelanggaran jelas terhadap kebebasan beragama, perlembagaan, dan hak rakyat untuk menjalankan upacara keagamaan mereka.

Para ulama menganggap langkah ini sebagai pencabulan hak asasi dan kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang.