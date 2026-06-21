Presiden Iran: "Kami Tidak Takut Perang, Tetapi Perang Tidak Menguntungkan Sesiapa"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahawa kesinambungan peperangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana pihak, tetapi beliau menegaskan bahawa kenyataannya itu bukan bermakna Iran takut kepada peperangan.

Menurut Pezeshkian, berdasarkan semua kajian yang dilakukan di seluruh dunia, setiap peperangan akan menyebabkan gangguan kepada pertumbuhan serta pembangunan ekonomi dan sosial, di samping meningkatkan kemiskinan dan pengangguran.

Beliau bagaimanapun menegaskan bahawa tentera, Pengawal Revolusi, pasukan angkasa dan rakyat Iran telah membuktikan bahawa mereka mampu berdiri teguh menentang sebarang pencerobohan. Katanya, jika perang berterusan, mereka akan melawan dengan penuh kekuatan.

"Kami tidak takut, tetapi kami mengutamakan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara," ujar beliau dalam kenyataan yang disiarkan secara langsung.