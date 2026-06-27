Sanaa Dedah Rancangan Riyadh Untuk Pecah Belah Yaman

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Anggota Biro Politik Ansarullah, Abdullah Al-Nu'ami, mendedahkan bahawa tujuan utama Riyadh adalah untuk menimbulkan huru-hara dan peperangan dalaman di wilayah selatan Yaman.

Menurutnya, Arab Saudi menggunakan "alat huru-hara dan perselisihan" untuk "memecah-belah dan mengoyak-ngoyak" selatan Yaman. Ini dilakukan supaya mereka dapat dengan mudah menguasai sumber minyak, gas dan laluan strategik di kawasan tersebut.

"Riyadh ingin mencetuskan huru-hara di selatan Yaman sebagai prolog kepada campur tangan langsung dan menduduki kawasan tersebut," kata Al-Nu'ami dalam kenyataannya, seperti dilaporkan oleh Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA).

"Tindakan ini adalah sebahagian daripada agenda lama rejim Saudi untuk menguasai kekayaan Yaman", tambahnya.

Selatan Yaman kaya dengan sumber asli seperti minyak dan gas, serta memiliki lokasi strategik yang penting. Laluan laut di kawasan ini menjadi tumpuan kuasa-kuasa serantau dan antarabangsa.

Sementara itu, Sanaa memberi amaran bahawa perpecahan dalam kalangan penduduk tempatan hanya akan memberi manfaat kepada musuh. Ansarullah menyeru semua pihak di selatan supaya bersatu dan menolak sebarang percubaan untuk memecahbelahkan negara.

Saudi Arabia dan sekutunya telah lama terlibat dalam konflik Yaman sejak 2015. Mereka mengetuai gabungan ketenteraan yang menyokong kerajaan yang diiktiraf antarabangsa menentang Ansarullah.

Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, perpecahan dalam gabungan itu sendiri timbul apabila Emiriah Arab Bersatu (UAE) menyokong Majlis Peralihan Selatan yang menuntut kemerdekaan bagi wilayah selatan. Ini mencetuskan persaingan antara Riyadh dan Abu Dhabi di Yaman.

Pendedahan terbaru ini menunjukkan bahawa Riyadh mungkin menggunakan konflik dalaman sebagai cara untuk mewujudkan dominasinya ke atas selatan Yaman. Tujuannya adalah untuk mengawal sumber ekonomi dan laluan perdagangan yang kritikal di rantau ini.

Menurut penganalisis, jika rancangan ini berjaya, ia akan memberikan Arab Saudi kawalan yang lebih besar ke atas perairan strategik dan sumber tenaga di selatan. Ini juga akan melemahkan Yaman secara keseluruhan dan menghalang sebarang percubaan untuk negara yang bersatu dan stabil.

Ansarullah menegaskan bahawa mereka akan terus menentang sebarang percubaan untuk memecahbelahkan Yaman. Mereka menganggap tindakan Saudi sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perpaduan negara Yaman.

Rakyat Yaman sendiri sudah lama menderita akibat perang yang berpanjangan. Kini, dengan ancaman baharu ini, masa depan negara itu semakin tidak menentu. Namun, Al-Nu'ami menegaskan bahawa selagi rakyat Yaman bersatu, tidak ada kuasa asing yang dapat menundukkan mereka atau merampas kekayaan negara.