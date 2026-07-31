Maariv: Penarikan Tentera Amerika dari Kuwait adalah Kemenangan Bersejarah untuk Iran

Menurut laporan agensi berita Abna dengan memetik sumber-sumber Palestin, akhbar Ibrani Maariv dalam satu laporan mengakui: penarikan tentera Amerika dari Kuwait akibat serangan Iran, dianggap sebagai kemenangan bersejarah untuk Tehran.

Di bahagian lain laporan Maariv dinyatakan: penarikan tentera Amerika dari Kuwait adalah pendahuluan kepada keluarnya tentera Amerika dari pangkalan-pangkalan mereka di rantau ini, yang merupakan salah satu syarat Tehran untuk menguasai kawasan Teluk Parsi.

Akhbar "Wall Street Journal" baru-baru ini melaporkan dengan memetik pegawai-pegawai Amerika bahawa Amerika Syarikat sedang menilai semula tahap dan skop kehadiran tenteranya di Kuwait.

Menurut laporan akhbar Amerika ini, Pentagon telah mengkaji isu pengurangan tentera Amerika di Kuwait sebelum bermulanya perang dengan Iran, tetapi selepas serangan Iran ke atas pangkalan-pangkalan Amerika, mereka telah mengehadkan kehadiran tentera Washington di negara itu dengan tujuan mengurangkan risiko dan kelemahan tentera Amerika.