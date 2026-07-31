Khaled Qadumi: Jalan Perlawanan Akan Terus Berlanjut Sehingga Kemenangan Penuh

Menurut laporan agensi berita Abna, Khaled Qadumi, wakil pergerakan Hamas di Tehran, menekankan: Darah para syuhada, dan di hadapan mereka syahid Ismail Haniyeh, bekas ketua biro politik pergerakan Hamas, akan mengukuhkan ketahanan barisan perlawanan dan menyebabkan kesinambungannya.

Berdasarkan laporan akaun pergerakan "Perlawanan Islam Palestin" di alam maya, Khaled al-Qadumi dalam ucapannya pada majlis memperingati ulang tahun kedua syahidnya Ismail Haniyeh di Tehran berkata: Haniyeh dengan iman, keikhlasan dan jihadnya menjadi teladan abadi bagi bangsa Palestin dan semua kumpulan serta kuasa perlawanan, dan membuktikan bahawa syahid bukanlah akhir perjalanan, tetapi permulaan kepada kesinambungan jalan kemuliaan, kebebasan dan martabat.

Qadumi menekankan: Sebagaimana syahid Haniyeh juga sentiasa menekankan, pembunuhan pemimpin dan komander tidak akan menurunkan bendera perlawanan, dan jalan ini akan terus berlanjut sehingga tercapainya kemenangan.

Merujuk kepada pertemuan terakhirnya dengan syahid Haniyeh di Tehran, beliau mengingatkan iman dan kesediaannya yang sentiasa untuk syahid dan menambah: Haniyeh memandang syahid sebagai impian setiap mujahid di jalan Allah, dan akhirnya beliau mencapai impiannya.

Wakil pergerakan Hamas di Tehran juga menekankan kepentingan perpaduan umat Islam dan koordinasi antara kumpulan-kumpulan perlawanan, serta keperluan untuk meneruskan sokongan kepada bangsa Palestin.