Kenyataan Hizbullah Mengutuk Pencerobohan Amerika-Saudi terhadap Iraq

Menurut laporan agensi berita Abna dengan memetik Al-Mayadeen, Hizbullah Lubnan mengeluarkan kenyataan mengutuk pencerobohan zalim Amerika terhadap Iraq yang mengakibatkan syahid dan cedera beberapa orang.

Dalam kenyataan Hizbullah mengenai perkara ini dinyatakan: "Pencerobohan ini adalah pelanggaran nyata dan berbahaya terhadap undang-undang antarabangsa dan pencabulan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Iraq. Pencerobohan berbahaya ini yang dilakukan dengan penyertaan sebuah negara Arab, merupakan permulaan kepada akibat berbahaya bagi rantau ini."

Hizbullah menekankan: "Pencerobohan ini hanya menguntungkan rancangan Amerika-Israel yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan rantau ini dan mewujudkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Seharusnya Arab Saudi menggunakan dialog dan perundingan serta membuka saluran komunikasi diplomatik dengan Iraq untuk menyelesaikan sebarang ketegangan atau krisis."

Di bahagian lain kenyataan ini, Perlawanan Islam Lubnan mengisytiharkan sokongannya kepada Iraq dan rakyat tercinta negara ini dan menekankan: "Pertumpahan darah rakyat Iraq oleh Amerika sekali lagi menunjukkan matlamat permusuhan Washington terhadap Iraq dan usahanya untuk menghalang kestabilan negara ini."

Hizbullah menekankan: "Menghadapi pencerobohan ini, harus segera diambil pendirian Arab, Islam, dan antarabangsa yang tegas dan bertanggungjawab untuk menamatkan dasar-dasar permusuhan Amerika. Diam terhadap pencerobohan ini dan terus membuta tuli terhadap pendekatan berbahaya ini, pasti akan membawa akibat berbahaya bagi rantau ini."