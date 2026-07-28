UNAMA: Taliban Tahan dan Seksa Bekas Pasukan Kerajaan Walaupun Terdapat Amnesti Umum

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pejabat Misi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Afghanistan (UNAMA) telah mendokumentasikan sekurang-kurangnya 42 kes penahanan sewenang-wenangnya, penyeksaan, dan pembunuhan terhadap anggota keselamatan dan pegawai kerajaan terdahulu.

Menurut laporan agensi berita Ahlulbayt (ABNA), UNAMA pada hari Selasa mengumumkan bahawa pelanggaran terhadap amnesti umum Taliban terhadap anggota pasukan keselamatan dan pegawai kerajaan terdahulu masih berterusan. Berdasarkan laporan badan ini, sekurang-kurangnya 29 kes penahanan sewenang-wenangnya, lima kes penyeksaan dan layanan buruk, serta lapan kes pembunuhan terhadap anggota keselamatan, pertahanan dan pegawai kerajaan terdahulu telah direkodkan.

UNAMA juga menyatakan bahawa salah seorang pegawai kerajaan terdahulu hilang selepas diusir secara paksa dari Iran dan kembali ke Afghanistan di wilayah Herat. Tiada maklumat lanjut mengenai nasib individu tersebut dikeluarkan.

Badan ini menegaskan bahawa amnesti umum yang diumumkan oleh Taliban mesti dilaksanakan sepenuhnya dan tanpa diskriminasi, dan hak individu yang kembali atau menetap di Afghanistan mesti dilindungi selaras dengan komitmen antarabangsa negara itu.

Taliban selepas kembali berkuasa pada Ogos 2021, mengisytiharkan amnesti umum untuk pegawai, kakitangan kerajaan, dan anggota pasukan keselamatan dan pertahanan kerajaan terdahulu serta meminta mereka kembali ke kehidupan normal tanpa kebimbangan.

Namun, selama beberapa tahun lalu, UNAMA, organisasi hak asasi manusia, dan badan antarabangsa lain telah berulang kali melaporkan tentang penahanan, kehilangan, penyeksaan, dan pembunuhan sebilangan anggota tentera dan pegawai terdahulu. Taliban biasanya menafikan berlakunya pelanggaran sistematik terhadap amnesti umum dan mengaitkan beberapa kes dengan permusuhan peribadi, tetapi badan hak asasi manusia menuntut siasatan bebas, pertanggungjawaban pelaku, dan jaminan praktikal untuk perlindungan bekas pasukan kerajaan.