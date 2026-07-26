Letupan Kapal Tanker Pelanggar di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita Abna, berdasarkan maklumat yang diterima, beberapa jam lalu sebuah kapal tanker pelanggar di Selat Hormuz yang keluar daripada laluan yang ditetapkan oleh Republik Islam Iran meletup akibat pelanggaran dengan periuk api laut.

Kejadian ini berlaku selepas Republik Islam Iran berulang kali memberi amaran bahawa penyelewengan kapal daripada laluan yang diumumkan akan membawa akibat dan tanggungjawab kepada mereka.

Pemeriksaan awal menunjukkan bahawa kapal tanker ini, walaupun terdapat amaran sebelumnya, telah menyimpang daripada koridor yang ditentukan oleh Iran dan berada di kawasan di luar laluan maritim yang selamat.

Peristiwa ini berlaku dalam keadaan di mana Selat Hormuz sejak beberapa hari lalu menyaksikan peningkatan pergerakan armada asing dan beberapa kapal pelanggar, manakala Republik Islam Iran menegaskan hak kedaulatannya ke atas laluan air strategik ini.