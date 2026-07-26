Tuntutan kosong Netanyahu: Program nuklear Iran mesti dihentikan!

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rejim Zionis, dalam temu bual dengan Fox News, tanpa menyebut bahawa di satu pihak rejimnya adalah satu-satunya pemilik gudang senjata nuklear di rantau ini tanpa sebarang pengawasan daripada IAEA, dan di pihak lain program nuklear Tehran bersifat aman, mendakwa: program nuklear Iran mesti dihentikan – sama ada dengan persetujuan atau tanpanya.

Perdana Menteri rejim Zionis kemudian, dengan mengemukakan tuntutan campur tangan yang bercanggah dengan undang-undang antarabangsa, menyatakan: perang akan berakhir apabila kerajaan Iran tumbang atau dilemahkan sehingga menyedari keperluan untuk menghentikan program nuklearnya!

Benjamin Netanyahu, dalam menyatakan hasratnya mengenai Lubnan, mendakwa: kita mesti berperang dengan Hizbullah Lubnan, dan kita sedang melakukannya. Kami pasti tidak bimbang tentang Perhimpunan Agung PBB. Saya bercadang untuk pergi ke New York juga untuk Perhimpunan Agung tahun ini.