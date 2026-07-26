Sepanyol mengutuk serangan terkini Zionis di Tebing Barat

Menurut "Abna" memetik "Al Jazeera", kerajaan Sepanyol sekali lagi mengutuk dengan keras keganasan berterusan peneroka Israel yang terus bertindak dengan kebal undang-undang terhadap penduduk Palestin di Tebing Barat.

Dalam satu kenyataan yang merujuk kepada kejadian Jumaat lalu semasa serangan peneroka ke atas kampung Tal, dinyatakan: serangan tanpa sasaran lain oleh peneroka mengakibatkan kematian empat orang awam Palestin dan dua orang peneroka Israel.

Sepanyol meminta rejim Zionis untuk "mengambil langkah-langkah yang perlu bagi mengurangkan ketegangan dan memastikan bahawa mereka yang bertanggungjawab atas serangan ini dibicarakan".

Kenyataan itu menambah bahawa Israel "mesti membatalkan dasar pengembangan penempatan dan perlindungan keganasan peneroka terhadap penduduk awam Palestin, dan memenuhi kewajipannya sebagai kuasa pendudukan di Palestin".