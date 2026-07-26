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Sumber Pakistan: usaha pengantara untuk menghentikan perang semakin giat

26 Julai 2026 - 23:26
News ID: 1845519
Source: ABNA
Sumber Pakistan: usaha pengantara untuk menghentikan perang semakin giat

Sumber rasmi Pakistan mengumumkan bahawa pihak pengantara telah menggiatkan pertukaran mesej antara Amerika Syarikat dan Iran.

Menurut laporan agensi berita Abna, sumber rasmi Pakistan pada hari Ahad memberitahu Anadolu Turki: pihak pengantara – Pakistan dan Qatar – telah menggiatkan pertukaran mesej antara Amerika Syarikat dan Iran selepas kedua-dua pihak menyampaikan jawapan mereka kepada satu formula bersama untuk menamatkan perang mereka yang berlangsung beberapa bulan.

Sumber-sumber ini menambah bahawa perkembangan ini berlaku selepas Presiden AS Donald Trump mengarahkan penghentian serangan agresif selepas dua minggu serangan malam berturut-turut.

Menurut seorang pegawai yang mengetahui, awal minggu ini, Islamabad dan Doha mencadangkan satu formula bersama pengurangan ketegangan dan meminta AS dan Iran untuk kembali "sebagai langkah pertama" ke kedudukan sebelum 9 Julai bagi menyambung semula rundingan yang terhenti untuk menamatkan konflik secara kekal.

Walaupun sumber tidak memperincikan jawapan, mereka menyatakan bahawa kedua-dua pihak telah menyatakan persetujuan mereka untuk berdialog dan diplomasi bagi menamatkan permusuhan terkini dan kembali ke meja rundingan.

Sumber-sumber tersebut menyatakan bahawa penghentian serangan daripada kedua-dua pihak telah meningkatkan harapan untuk menyambung semula rundingan yang terhenti.

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