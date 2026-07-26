Sumber Pakistan: usaha pengantara untuk menghentikan perang semakin giat

Menurut laporan agensi berita Abna, sumber rasmi Pakistan pada hari Ahad memberitahu Anadolu Turki: pihak pengantara – Pakistan dan Qatar – telah menggiatkan pertukaran mesej antara Amerika Syarikat dan Iran selepas kedua-dua pihak menyampaikan jawapan mereka kepada satu formula bersama untuk menamatkan perang mereka yang berlangsung beberapa bulan.

Sumber-sumber ini menambah bahawa perkembangan ini berlaku selepas Presiden AS Donald Trump mengarahkan penghentian serangan agresif selepas dua minggu serangan malam berturut-turut.

Menurut seorang pegawai yang mengetahui, awal minggu ini, Islamabad dan Doha mencadangkan satu formula bersama pengurangan ketegangan dan meminta AS dan Iran untuk kembali "sebagai langkah pertama" ke kedudukan sebelum 9 Julai bagi menyambung semula rundingan yang terhenti untuk menamatkan konflik secara kekal.

Walaupun sumber tidak memperincikan jawapan, mereka menyatakan bahawa kedua-dua pihak telah menyatakan persetujuan mereka untuk berdialog dan diplomasi bagi menamatkan permusuhan terkini dan kembali ke meja rundingan.

Sumber-sumber tersebut menyatakan bahawa penghentian serangan daripada kedua-dua pihak telah meningkatkan harapan untuk menyambung semula rundingan yang terhenti.