Duta Besar AS ke PBB: Trump sedang mencari pilihan diplomatik dengan Iran!

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al Jazeera, Mike Waltz, Duta Besar Amerika Syarikat ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hari ini, Ahad, dalam ucapannya sekali lagi mengulangi dakwaan kosong pegawai Amerika mengenai "pilihan diplomatik dengan Iran"!

Duta Besar AS ke PBB mendakwa bahawa Donald Trump telah memberi peluang kepada diplomasi dengan Iran!

Mike Waltz kemudian mendakwa: Trump memberi sedikit masa kepada rundingan dengan Iran!

Menjawab soalan sama ada rakyat Amerika boleh mengharapkan bahawa perang Trump menentang Iran akan berakhir pada penghujung tahun ini, pegawai Amerika ini mendakwa: Saya tidak berniat untuk menetapkan sebarang jadual masa untuknya. Presiden mempunyai semua pilihan di atas meja. Beliau sedang meneliti pilihan ekonomi, diplomatik dan ketenteraan mengenai Iran untuk mencapai matlamat yang sangat strategik. Trump fokus kepada perkara ini!

Dalam usaha untuk menunjukkan sejenis ketidaksepaduan dalam institusi Iran dengan tujuan eksploitasi politik dan media, dengan mengemukakan dakwaan yang tidak masuk akal, beliau mendakwa: apa yang presiden lakukan pada masa ini dan yang selalu kita saksikan adalah memberi proses rundingan masa dan peluang. Rundingan sedang berjalan dan diteruskan di semua peringkat. Walau bagaimanapun, apa yang kita saksikan secara berterusan ialah wujudnya perbezaan pendapat dalam kerajaan Iran; sejenis konflik dalaman sedang berlaku! Sebahagiannya mengikuti garis panduan kepimpinan, manakala kumpulan lain mahu mengambil laluan yang berbeza. Situasi ini menjadikan pencapaian penyelesaian yang munasabah dari perspektif diplomatik amat sukar dan mencabar!