Nikzad: Tindakan tidak bijaksana kerajaan Ukraine tidak akan dibiarkan tanpa jawapan

Menurut laporan agensi berita Abna, Ali Nikzad, Timbalan Speaker Majlis Perundingan Islam, dalam ucapan awalnya sebelum agenda mesyuarat terbuka Parlimen hari ini (Ahad, 4 Mordad), terlebih dahulu menyampaikan penghormatan dan salam kepada roh agung pengasas besar Revolusi Islam, roh malaikat pemimpin syahid umat, Yang Mulia Ayatullah Imam Khamenei, dan para syuhada di jalan kebenaran dan kebijaksanaan sejak awal Islam sehingga pertembungan terakhir antara angkatan kebenaran dan fitrah menentang kezaliman dan keangkuhan, iaitu perang paksaan ketiga; dan menambah: kami sekali lagi menyatakan kerendahan hati yang setinggi-tingginya di hadapan epik pengebumian berjuta-juta orang untuk pemimpin syahid kami yang dianjurkan oleh rakyat tersayang Iran Islam dan rakyat Iraq yang setia dan menuntut kebenaran, dan kami mendoakan agar mujahid syahid itu mendapat darjat yang tinggi dan pertemuan dengan nenek moyangnya yang suci.

Beliau menyatakan perkara penting dalam isu ini adalah keputusasaan Amerika yang jenayah di dalam paya yang mereka terperangkap, dan menambah: kita mesti menekankan sekali lagi hakikat bahawa sistem yang menguasai Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Kami juga menasihati presiden Amerika yang berkhayal untuk mengeluarkan kapas dari telinganya dan meninggalkan wilayah di mana kami dan nenek moyang kami telah tinggal selama beribu-ribu tahun, sebelum dia mengalami kekalahan yang lebih berat daripada kekalahan sebelumnya.

Nikzad, mengkritik tindakan menghalang-halang kerajaan Eropah terhadap Iran, berkata: selama tahun-tahun lalu kami telah menahan gangguan daripada kerajaan Eropah. Kami memberi amaran kepada kerajaan-kerajaan ini, terutamanya kerajaan baru England, serta Parlimen dan kerajaan Bulgaria dan kerajaan Ukraine, agar jangan menjadi mainan di tangan Amerika dan menjauhkan diri daripada pengembaraan yang bukan urusan mereka.

Beliau menegaskan: Republik Islam Iran akan sentiasa menggunakan hak sahnya untuk mempertahankan integriti wilayahnya, dan mana-mana titik yang menjadi punca pencerobohan terhadap negara dan tanah kami, pasti akan menjadi sasaran sah angkatan tentera kami, dan tindakan tidak bijaksana kerajaan Ukraine tidak akan dibiarkan tanpa jawapan. Dengan rahmat dan janji Ilahi serta tradisi sejarah yang terbukti, kemenangan bangsa besar Iran sudah dekat.