New York Times: AS Menyasarkan Warganegara Iran dan Kawasan Awam

Menurut laporan agensi berita Abna, akhbar New York Times dalam laporannya mengenai apa yang berlaku semasa pencerobohan AS terhadap Iran dan pertempuran di rantau ini, mengakui bahawa serangan udara AS terhadap Iran telah mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang awam.

Walaupun bilangan syuhada pencerobohan AS terhadap Iran melebihi angka-angka ini, laporan ini dianggap sebagai pengakuan akhbar Amerika tersebut mengenai pembunuhan orang awam dalam perang berkenaan.

New York Times melaporkan bahawa pada 28 Februari, beberapa peluru berpandu Tomahawk dilancarkan daripada kapal-kapal perang AS ke arah sebuah sekolah rendah di Minab, yang mengakibatkan 175 orang terkorban. Kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak.

Selain itu, sejenis peluru berpandu AS baharu terkena sebuah dewan sukan, sebuah sekolah, dan 2 kawasan perumahan di selatan Iran, yang menyebabkan 21 orang maut.