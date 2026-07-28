Financial Times: Serangan Peluru Berpandu Tepat Iran Berterusan

Menurut laporan agensi berita Abna, akhbar Financial Times mengakui bahawa Iran, walaupun selepas 5 bulan pencerobohan AS terhadap negara itu, terus melancarkan serangan peluru berpandu yang berkesan dan tepat.

Akhbar Britain «The Guardian» sebelum ini juga telah mendedahkan bahawa Iran dalam tempoh peningkatan ketegangan di Timur Tengah, telah berjaya memperkukuh keupayaannya untuk menyasarkan pangkalan-pangkalan AS dan kemudahan-kemudahan penting di rantau ini. Ini dicapai melalui gabungan kemajuan teknikal dalam program peluru berpandu, penggunaan imej satelit, dan penerapan taktik ketenteraan yang diilhamkan daripada pengalaman Rusia dalam perang di Ukraine.