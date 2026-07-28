Pertemuan Netanyahu, Trump Bencana untuk 'America First'

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pertemuan antara Benjamin Netanyahu dan Donald Trump telah menimbulkan gelombang kebimbangan dalam kalangan sayap konservatif Parti Republikan, kerana mereka percaya bahawa Netanyahu berusaha untuk menarik Amerika ke dalam perang dengan Iran demi kelangsungan politiknya sendiri.

Majalah "Politico" dalam satu laporan menyatakan bahawa penyokong aliran "America First" dalam Parti Republikan menganggap pertemuan terkini antara Trump dan Netanyahu sebagai "bencana berpotensi" untuk dasar-dasar mereka. Sayap ini bimbang bahawa Perdana Menteri Israel akan menggunakan pertemuan itu untuk menekan Trump bagi memasuki ketegangan ketenteraan baru dengan Iran – satu tindakan yang boleh menyeret Amerika Syarikat sekali lagi ke dalam pertempuran panjang dan melelahkan di Timur Tengah.

Walaupun Washington dan Tehran dalam beberapa hari lalu telah menghentikan serangan balas bagi memberi peluang kepada pemulihan rundingan damai, lawatan Netanyahu ke Washington bertujuan untuk mendapatkan sokongan Trump bagi meneruskan operasi ketenteraan. JD Vance, Naib Presiden, sebelum ini menuduh kerajaan Netanyahu sengaja mensabotaj rundingan antara Washington dan Tehran bagi memanjangkan perang.

Politico juga menyebut bahawa Trump sendiri dalam mesyuarat G7 baru-baru ini telah melahirkan kritikan tajam terhadap serangan berterusan Israel ke atas Hizbullah di Lubnan. Bagi penganalisis, Netanyahu yang berhadapan dengan tekanan pilihan raya yang sengit pada bulan Oktober, memerlukan "kejayaan nyata" daripada pertemuan ini untuk kelangsungan politiknya, namun permintaan ini bercanggah dengan pendekatan Trump yang kini cenderung untuk mengurangkan campur tangan ketenteraan.

Kegagalan Netanyahu untuk meyakinkan Trump boleh melemahkan lagi kedudukannya yang goyah dalam pilihan raya akan datang. Rejim Zionis pada bulan ini tidak menyertai operasi pencerobohan Amerika selama kira-kira dua minggu terhadap Iran. Netanyahu dalam beberapa minggu lalu mengakui bahawa beliau dan Trump mempunyai perselisihan, kerana kepentingan Israel dan Amerika di rantau ini kelihatan semakin jauh.

Satu panggilan telefon tegang pada bulan Jun, di mana Presiden Amerika memanggil Perdana Menteri rejim Zionis sebagai "gila", yang pada mulanya bocor kepada media dan kemudiannya disahkan secara terbuka oleh Trump sendiri, telah mendedahkan ketegangan yang timbul antara kedua-dua pemimpin ini.