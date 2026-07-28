Malam Pertama Kenangan "Perpisahan dengan Pemimpin Syahid" Diadakan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Malam pertama kenangan perpisahan dan pengebumian "Pemimpin Syahid" Iran akan diadakan malam ini, 6 Ogos, di kawasan Mahram Shahr, Dataran Azadi.

Malam kenangan ini akan berlangsung malam ini, Selasa jam 9 malam, di ruang Darul Zikr, Dataran Azadi. Majlis ini akan dihadiri oleh para perawi dan wakil media, dan dijadualkan untuk berkongsi kenangan dari hari perpisahan dan pengebumian Pemimpin Syahid Revolusi.

Orang ramai dijemput untuk hadir dan menyertai majlis ini.

Acara ini bertujuan untuk memperingati jasa dan pengorbanan pemimpin yang telah syahid, di samping mengukuhkan semangat perpaduan dan cintakan tanah air di kalangan rakyat.