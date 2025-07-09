Muqawwamah Palestin Menahan Lima Kolaborator Yang Dikaitkan Dengan Shin Bet

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Pasukan keselamatan Muqawwamah Palestin di Gaza telah menahan lima individu minggu ini yang dituduh bekerjasama dengan agensi perisikan dalaman Israel, Shin Bet (Shabak), dalam apa yang dianggap sebagai pencapaian perisikan utama.

Sumber keselamatan menyatakan bahawa suspek mengaku menjalankan "misi keselamatan yang serius" bagi pihak perisikan Israel.

Laporan menunjukkan bahawa mereka berada di peringkat lanjut merancang operasi baharu dan kompleks sebelum dipintas dan ditangkap dalam apa yang disifatkan oleh pegawai sebagai "cara profesional."

Operasi ini adalah sebahagian daripada strategi penentangan yang lebih luas untuk merungkai rangkaian pengintipan Israel dan mengukuhkan keselamatan dalaman di seluruh Semenanjung Gaza.