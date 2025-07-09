Video Dan Gambar | Kapal 'Magic Seas' Israel Ditenggelamkan Ansarullah

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Angkatan bersenjata Yaman telah menerbitkan rakaman yang menunjukkan menaiki dan menenggelamkan MV Magic Seas, sebuah kapal yang syarikat operasinya melanggar larangan Yaman terhadap kapal yang menuju ke pelabuhan Israel.

Video yang dikeluarkan menunjukkan kru kapal itu tidak menghiraukan panggilan dan amaran berulang daripada tentera laut Yaman sebelum tindakan ketenteraan dimulakan.

Rakaman merakamkan detik kapal tentera laut tanpa pemandu melanda Magic Seas, diikuti dengan serbuan Pasukan Khas, yang akhirnya menyebabkan kapal itu karam.

Brigedier Jeneral Yahya Saree, jurucakap angkatan bersenjata Yaman, menyatakan pada hari Isnin bahawa Yaman tidak akan teragak-agak untuk menggunakan kekerasan terhadap mana-mana kapal yang bergabung dengan syarikat yang bekerjasama dengan Israel atau melanggar larangan masuk pelabuhannya.

Beliau menekankan bahawa kapal yang dikendalikan oleh syarikat ini adalah "sasaran yang sah" dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang akibat.

Saree mengulangi komitmen Yaman untuk menyekat aktiviti maritim Israel di Laut Merah dan Laut Arab, dan mengganggu lalu lintas di pelabuhan Eilat sehingga pencerobohan ke atas Gaza berakhir dan sekatan ditarik balik.

MV Magic Seas ialah kapal pengangkut pukal yang dikendalikan oleh syarikat Greek, didaftarkan di bawah bendera Liberia, dan dilaporkan menuju ke wilayah Palestin yang diduduki.

Laut Merah, bersempadan dengan pantai Yaman, adalah laluan strategik untuk perkapalan global. Sejak November 2023, angkatan tentera Yaman telah melarang kapal-kapal yang menuju ke Israel daripada masuk sebagai solidariti dengan Gaza berikutan kempen ketenteraan Israel.