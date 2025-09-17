Perarakan Solidariti Terbesar Dalam Sejarah Sepanyol

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Vuelta a España 2025, salah satu perlumbaan berbasikal paling berprestij di dunia yang bermula pada 24 Ogos di Lisbon, menemui pengakhiran yang tidak dijangka. Peringkat akhir yang dijadualkan tiba di Madrid dari Alpedo pada 14 September, dibatalkan 50 kilometer dari garisan penamat akibat kedatangan beribu-ribu penyokong Palestin. Penganjur bukan sahaja membatalkan peringkat ini, malah upacara pemberian hadiah atas sebab-sebab keselamatan. Ini kali pertama dalam sejarah Vuelta, dan Jonas Vingegaard, pelumba basikal Denmark, diisytiharkan sebagai pemenang tanpa sebarang sambutan rasmi.

Bantahan Bermula Awal

Bantahan bermula dari peringkat awal perlumbaan. Dalam Peringkat 5 di Figueres, Catalonia, lima orang menyekat perlumbaan dengan bendera Palestin dan ditahan. Dalam Peringkat 11 di Bilbao, pembantah merobohkan penghalang dan laluan diubah. Dalam Peringkat 15, seorang pembantah menyebabkan dua pelumba basikal terjatuh dan ditahan. Dalam Peringkat 16, pokok tumbang menyekat laluan dan garisan penamat dipindahkan. Dalam Peringkat 20, pembantah menyekat jalan dan seorang ditahan. Gangguan ini menjejaskan enam daripada sepuluh peringkat akhir.

Kemuncak di Madrid

Kemuncak bantahan berlaku di Madrid, di mana gerakan BDS (Boikot, Pelupusan dan Sekatan) dengan slogan "Satu-satunya matlamat: Kebebasan Palestin" membawa beribu-ribu orang ke jalanan Madrid (Paseo del Prado, Atocha, Cibeles, dan Gran Vía). Pembantah merobohkan penghalang dan melaungkan slogan menentang situasi di Gaza, menyekat laluan. Rangkaian Solidariti Menentang Penjajahan Palestin (Rescop) menyatakan tindakan ini sebagai "solidariti terbesar untuk Palestin dalam sejarah Sepanyol" dan menyatakan matlamatnya adalah untuk membantah pasukan Israel-Premier Tech disebabkan kaitannya dengan dasar Israel.

Polis, dengan 1500 anggota dan 50 unit anti-rusuhan, gagal menghalang tunjuk perasaan tersebut. Pertempuran membabitkan botol dan penghalang yang dibaling, dengan polis menjawab dengan gas pemedih mata dan peluru getah, mengakibatkan 22 anggota polis cedera dan dua orang ditahan. Selepas pembatalan, penunjuk perasaan kekal di jalanan, bertempur dengan polis sehingga jam 8:00 malam.

Reaksi Politik yang Hangat

Kejadian itu mencetuskan reaksi politik yang kuat. Pedro Sánchez, Perdana Menteri Sepanyol, memuji "rakyat Sepanyol yang turun ke jalanan untuk keadilan Palestin" dan menyeru agar pasukan Israel diharamkan daripada pertandingan global. Timbalannya, Yolanda Díaz, menyifatkan bantahan ini sebagai "pengajaran besar dari masyarakat Sepanyol."

Bagaimanapun, pihak pembangkang, termasuk ketua Parti Rakyat, Alberto Núñez Feijóo, menuduh Sánchez "menghasut" bantahan dan mencipta "aib global." Ketua wilayah Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dan datuk bandar Madrid, José Luis Martínez-Almeida, juga menyalahkan Sánchez atas "kekerasan" itu.

Reaksi Rejim Zionis:

Menteri Luar Israel, Gideon Sa'ar, memanggil Sánchez "anti-Semitik" dan memanggil pembatalan perlumbaan itu sebagai "memalukan."

Media Global Bereaksi Berbeza:

The Guardian (UK) dan Le Monde (Perancis) menyokong pendirian Sánchez, manakala The Sun (UK) dan Bild (Jerman) menggambarkan pembantah sebagai "ganas." Al Jazeera menekankan solidariti Sepanyol dengan Palestin, dan The New York Times mengkritik keputusan penganjur untuk tidak menukar laluan.

Bantahan ini, yang digerakkan oleh BDS, adalah sebahagian daripada kempen lebih luas menentang dasar Israel. Tinjauan oleh Institut Elcano menunjukkan 82% rakyat Sepanyol mengutuk tindakan Israel di Gaza. Vingegaard berkata, "Semua orang berhak memprotes, malangnya perlumbaan kami diganggu."

Kesimpulan

Peristiwa ini menjadikan Vuelta a España sebagai simbol solidariti dengan Palestin dan membakar lagi perdebatan global tentang sukan, politik, dan memerangi pembunuhan beramai-ramai atau genosid.