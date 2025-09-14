Seorang Pemuda Syiah Syria Telah Diculik Di Pinggir Bandar Damsyik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Lelaki bersenjata yang tidak dikenali telah menculik "Sami Fawaz", seorang pemuda Syiah Syria, ketika dia pulang dari kerjanya di kawasan Aqraba di pinggir bandar Damsyik.

Menurut sumber tempatan, lelaki bersenjata ini menghalang laluan pemuda itu dan membawanya ke lokasi yang tidak diketahui. Identiti atau motif pelaku kejadian ini masih belum dapat dipastikan.

Sambil melahirkan kebimbangan mengenai nasibnya, keluarga Sami Fawaz menyeru institusi bertanggungjawab mengambil tindakan secepat mungkin bagi menjelaskan keadaannya dan membebaskannya.