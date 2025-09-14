  1. Home
Seorang Pemuda Syiah Syria Telah Diculik Di Pinggir Bandar Damsyik

14 September 2025 - 18:44
News ID: 1726945
Seorang pemuda Syiah Syria telah diculik di kawasan Aqraba di pinggir bandar Damsyik.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Lelaki bersenjata yang tidak dikenali telah menculik "Sami Fawaz", seorang pemuda Syiah Syria, ketika dia pulang dari kerjanya di kawasan Aqraba di pinggir bandar Damsyik.

Menurut sumber tempatan, lelaki bersenjata ini menghalang laluan pemuda itu dan membawanya ke lokasi yang tidak diketahui. Identiti atau motif pelaku kejadian ini masih belum dapat dipastikan.

Sambil melahirkan kebimbangan mengenai nasibnya, keluarga Sami Fawaz menyeru institusi bertanggungjawab mengambil tindakan secepat mungkin bagi menjelaskan keadaannya dan membebaskannya.

