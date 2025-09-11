Mesyuarat Tergempar Negara Arab Dan Islam di Doha, Qatar

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Qatar akan menganjurkan mesyuarat tergempar negara-negara Arab-Islam pada Ahad dan Isnin depan untuk mengkaji semula serangan Israel ke atas Doha.

Sehubungan itu, agensi berita rasmi Qatar mengumumkan bahawa ibu negara negara itu akan menjadi tuan rumah mesyuarat luar biasa ini pada Ahad dan Isnin.

Agenda utama pertemuan itu adalah untuk mengkaji semula serangan Israel ke atas Qatar baru-baru ini.

Ini berlaku ketika rejim Israel menyerang kediaman beberapa pegawai Hamas di Doha pada hari Selasa.