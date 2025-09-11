Perangkap Rundingan: Gaya Trump-Netanyahu!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Ia tidak diselaraskan dengan kami", seperti yang dipetik semalam dan hari ini Trump's America: "Rejim Zionis membunuh dan Amerika berkata ia tidak diselaraskan dengan kami!"

Apabila Hezbollah di Lubnan terlibat dalam rundingan dengan Amerika dan Sayyed Hassan Nasrallah memasuki mesyuarat untuk memuktamadkan rundingan, semasa Netanyahu berada di Amerika, Setiausaha Agung Hezbollah telah dibunuh dan syahid oleh Mossad!

Iran mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat, dan lima pusingan rundingan diadakan, dan mereka hampir memasuki pusingan keenam apabila rejim Zionis membunuh komander kanan tentera dan saintis nuklear pada waktu malam dan memasuki perang dua belas hari dengan Iran!

Amerika Syarikat berkata bahawa ia tidak akan campur tangan! Namun sudah tentu apabila Zionis di ambang kekalahan, ia akan masuk untuk mengelakkan bencana bagi mereka.

Semasa pemimpin Hamas memasuki Qatar untuk rundingan, Zionis menyerang dari belakang sekali lagi dan berusaha untuk membunuh Khaled Meshaal, tetapi kali ini pembunuhan itu gagal, dan sekali lagi Amerika Trump berkata: "Ia tiada kaitannya dengan kami!"

Orang Yahudi ini bersikap patricidal terhadap orang Islam. Mereka cuba membunuh Nabi Islam sejak kelahirannya dan menggunakan semua kaedah ghaib, tetapi ketentuan ilahi, yang berlaku dalam usaha perlindungan Halimah dan suaminya dan Abu Talib (bapa Amirul Mukminin, Ali AS), tidak membenarkan orang-orang yang menganiaya Nabi ini mencapai matlamat jahat mereka.

Hari ini, insya-Allah, dalam bayang-bayang perjuangan dan usaha para pejuang kebenaran, ketentuan ilahi akan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang zalim pada zaman ini akan diakhiri, insya-Allah, dan tentunya dengan syarat para pejuang tetap teguh, tabah, berwaspada, bertindak tepat pada masanya, dan tidak tertipu. Salam sejahtera ke atas mereka.

Mohammad Kazem Kazemi _ Penganalisis Hal Ehwal Antarabangsa.