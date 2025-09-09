Jeneral Soleimani: Zionis Tidak Mampu Melanjutkan Perang

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Setiausaha Tinggi Basij Mustazafin, Jeneral Soleimani berkata sehubungan dengan komennya berkaitan Israel, "Zionis tidak mampu melanjutkan perang.

"Kapasiti rezim Zionis untuk terlibat dalam pertempuran besar hanya 10 hingga 15 hari, dan hal ini menyebabkan mereka mengalami kekalahan strategik sejak hari-hari pertama lagi. Angkatan bersenjata menciptakan suasana yang perih dan tidak terjangka buat rezim Zionis sehinggakan orang-orang Amerika terpaksa mengajukan permintaan gencatan senjata demi menyelamatkan Zionis." ujarnya di hadapan wartawan dan para jurnalis.