Sepanyol Di Ambang Mengharamkan Eksport Senjata Ke Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kerajaan Sepanyol sedang menguatkuasakan keputusan untuk mengharamkan eksport senjata ke Israel, satu langkah yang diambil sebagai tindak balas kepada perang yang berterusan di Semenanjung Gaza dan permulaan rancangan ketenteraan untuk menduduki bandar itu dan memindahkan penduduknya.

Akhbar Sepanyol "El Pais" melaporkan bahawa kerajaan Sepanyol sedang mempertimbangkan untuk mempercepatkan larangan eksport senjata ke Israel dalam bentuk pakej sekatan yang dijangka diluluskan pada hari Selasa.

Akhbar itu juga menyebut kemungkinan sekatan yang bertujuan untuk menekan Israel selepas kematian syahid kira-kira 64,000 orang di Gaza dan pengembangan penempatan di Tebing Barat.

Kerajaan Sepanyol telah berulang kali mengutuk perang Israel ke atas Gaza dan meminta campur tangan segera masyarakat antarabangsa untuk menghentikannya. Kerajaan Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez adalah kerajaan Eropah pertama yang menuduh Israel melakukan genosid di Gaza.

Sanchez memberitahu akhbar Guardian di London sebelum bertemu Perdana Menteri Britain, Keir Starmer: "Perang ini adalah salah satu babak paling gelap dalam hubungan antarabangsa pada abad ke-21. Ia adalah kegagalan."

Perdana menteri Sepanyol juga berkata dua hari lalu bahawa tindak balas Eropah terhadap konflik di Gaza telah gagal dan keadaan ini mengancam kredibiliti global Eropah.

Beliau menjelaskan bahawa dalam Kesatuan Eropah, negara-negara berpecah tentang cara mempengaruhi Israel.

“Tetapi pada pendapat saya, keadaan ini tidak boleh diterima dan tidak boleh diteruskan jika kita mahu mengekalkan kredibiliti kita dalam menghadapi krisis lain, seperti yang berlaku di Ukraine,” tambah Sanchez.