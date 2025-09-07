Serangan Ansarullah Ke Atas Israel Semakin Intensif

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ali Al-Dhahab, jurnalis Al-Arabi TV di Sanaa, melaporkan: "Pasca pembunuhan Ahmad Al-Rahwi, Perdana Menteri Yaman, dan sejumlah menteri, operasi Ansarullah terhadap Israel dalam lima hari terakhir semakin meningkat."

Hari ini, untuk keempat kalinya dalam 24 jam terakhir, serangan peluru berpandu Yaman terhadap Israel dijalankan, dengan menyasarkan wilayah barat Al-Quds, Jaffa, dan Lapangan Terbang Ben Gurion. Dalam operasi ini, dron, peluru berpandu balistik, peluru berpandu Zulfiqar, serta peluru berpandu dengan hulu ledak berangkai (cluster).

Israel telah melakukan pembunuhan dan penghancuran kemudahan yang begitu vital di Yaman, dan hal inilah yang memicu peningkatan respons Yaman. Kejituan serangan ini adalah hasil dari janji Ansarullah; "Operasi akan terus berlanjut hingga berakhirnya pendudukan Israel."

