55 Terbunuh Dalam Serangan Bersenjata Ke Atas Kampung Di Nigeria

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sekurang-kurangnya 55 orang, termasuk beberapa tentera, terbunuh dalam serangan yang dilakukan oleh lelaki bersenjata di kampung Darul Jama berhampiran sempadan Nigeria dan Cameroon malam tadi. Pihak berkuasa tempatan dan aktivis sosial mengumumkan berita ini pada hari Sabtu.

Sumber keselamatan melaporkan bahawa serangan itu berlaku pada malam Jumaat dan menyasarkan kampung itu, yang mempunyai kedua-dua pangkalan tentera dan merupakan tapak penempatan semula untuk keluarga yang sebelum ini tinggal di kem untuk pelarian dalaman.

Lima askar dilaporkan antara yang maut, walaupun seorang komander militia tempatan yang bergabung dengan kerajaan Nigeria meletakkan jumlah askar yang terkorban pada enam orang.

Menurut penduduk, berpuluh-puluh penyerang memasuki perkampungan itu dengan menaiki motosikal sekitar jam 8:30 malam waktu tempatan (19:30 GMT) dan mula menembak secara rambang dan membakar rumah.

"Mereka masuk, menjerit dan menembak semua orang yang mereka lihat," kata seorang mangsa yang terselamat, Malam Bukar. "Apabila kami kembali pada waktu pagi, mayat bergelimpangan di mana-mana."

Komander militia tempatan Babagana Ibrahim meletakkan angka kematian pada 55, manakala seorang pekerja bantuan antarabangsa menyatakan jumlah mangsa 64. Dia menambah bahawa kebanyakan mangsa adalah keluarga yang baru-baru ini dipindahkan dari kem Bama, yang ditutup awal tahun ini.

Sumber keselamatan berkata, serangan itu diketuai oleh Ali Ngoldadi, komander kanan kumpulan pengganas Boko Haram yang mengawal kawasan itu.

Wilayah tengah Nigeria juga sering menyaksikan serangan serupa, dan intensiti serangan ini telah meningkat dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Kemerosotan keselamatan di kawasan ini akibat aktiviti kumpulan pengganas telah menjadi krisis yang serius. Walaupun operasi ketenteraan berulang oleh tentera Nigeria dan pasukan keselamatan, negara itu terus menghadapi kesukaran besar dalam membendung gelombang keganasan yang semakin meningkat.