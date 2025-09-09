Rakyat Gaza Menolak Pengongsian Paksa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah demonstrasi besar-besaran sedang berlangsung di Kota Gaza, yang diselenggarakan oleh Pertemuan Nasional Suku dan Keluarga Palestin dengan penyertaan tenaga kerja medikal, untuk menolak perintah pengusiran paksa dari penjajah.

Rakyat yang terzalimi membawa sepanduk yang menegaskan keteguhan dan penolakan mereka untuk pergi, dengan pesanan termasuk:

• “Teguh di Gaza.. sehingga jiwa tiada lagi”

• “Kami tidak akan terusir.. ”

• “Kami tidak akan pergi”

• “Satu-satunya jalan keluar dari Gaza adalah menuju langit.”

Demonstrasi tersebut menekankan rintangan terhadap rancangan israel untuk mengosongkan Kota Gaza, dan menegaskan kembali keterikatan rakyat terhadap tanah mereka, meskipun pengeboman dan pengepungan terus berlanjut.