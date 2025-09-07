Apa Kata Ahli Falsafah dan Pemikir Global Mengenai Etika Nabi Islam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai salah satu tokoh terhebat dalam sejarah manusia dan Penutup Para Nabi, yang memulakan misi sejagatnya dengan matlamat untuk membimbing manusia ke arah keesaan Tuhan dan keadilan.

Kehidupan Nabi penuh dengan ajaran moral, kemanusiaan, dan kerohanian yang telah meninggalkan kesan yang mendalam dan berkekalan dalam sejarah Islam dan kemanusiaan. Malah para orientalis Barat dan golongan bukan Islam telah memuji peribadinya. Banyak penulisan dan buku oleh sarjana Barat dan bukan Islam telah mencerminkan personaliti Nabi Islam, dan laporan Pars Today ini memberikan gambaran keseluruhan mengenai perspektif mereka.

Michael H. Hart

"The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History" adalah sebuah buku oleh pengarang Amerika Michael Hart, yang diterbitkan pada tahun 1978. Dalam buku ini, orang yang menduduki tempat pertama sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ialah Nabi Islam.

Hart menerangkan pilihannya terhadap Nabi Muhammad (SAW) sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia: "Beliau adalah satu-satunya lelaki dalam sejarah yang mencapai kejayaan luar biasa dalam kedua-dua bidang kerohanian dan duniawi. Muhammad (SAW) mengasas dan menyebarkan salah satu agama terbesar dalam sejarah dan menjadi pemimpin politik yang berpengaruh. Walaupun hari ini, tiga belas abad selepas kewafatannya, pengaruhnya masih kuat dan meluas, menjadikannya tokoh paling berkesan dalam sejarah manusia.

William Montgomery Watt

William Montgomery Watt (1909–2006), seorang profesor pengajian Arab dan Islam di Universiti Edinburgh, Scotland, dan salah seorang sarjana bukan Muslim yang paling terkemuka di Barat, merupakan pengarang dua biografi Nabi Muhammad (SAW): Muhammad at Mecca dan Muhammad at Medina, yang terakhir diterbitkan pada tahun 1953.

Dalam Muhammad at Mecca, beliau menulis:

"Kesiapan lelaki ini untuk menanggung penganiayaan dan penyiksaan demi kepercayaannya, digabungkan dengan sifat moral yang mulia daripada mereka yang percaya kepadanya, mengikutinya, dan menerimanya sebagai pemimpin mereka, di samping keagungan dan pencapaian Muhammad, adalah tanda keadilan dan kejujuran yang berakar umbi dalam peribadinya."

Barthelemy Saint-Hilaire

Ahli orientalis Jerman Barthelemy Saint-Hilaire (1793–1884), dalam bukunya The Orientals and Their Beliefs, menulis:

"Muhammad menyeru semua orang kepada Tuhan yang satu dan, dalam misi ini, malah memperlakukan musuhnya dengan belas kasihan dan kebaikan. Dua kualiti manusia yang paling berharga—keadilan dan rahmat—jelas kelihatan dalam peribadinya."

Édouard Montet

Ahli falsafah dan orientalis Perancis Édouard Montet (1817–1894), dalam bukunya Les Arabes (Orang Arab), menulis:

"Muhammad terkenal dengan niatnya yang murni, kelembutan, keadilan dalam penghakiman, kejelasan dalam menyatakan pemikirannya, dan membawanya kepada hasil. Pendek kata, beliau adalah tokoh yang paling murni, paling taat, dan paling penyayang pada zamannya, dan yang paling kuat dalam mengurus urusan, membimbing orang kepada kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan, dan menubuhkan sebuah negara maju dan beragama yang kekal hingga hari ini."

Jean-Jacques Rousseau

Penulis Switzerland, ahli teori politik, dan salah satu tokoh utama falsafah Pencerahan abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau, berkata tentang Nabi Muhammad (SAW):

"Sehingga hari ini, dunia belum melihat seorang lelaki yang mampu membimbing minda dan hati dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang satu, kecuali Muhammad. Jika dia tidak memulakan kehidupannya dengan kejujuran dan integriti, bahkan mereka yang paling dekat dengannya tidak akan percaya kepadanya—terutama setelah menjadi utusan Tuhan kepada kaum yang fikiran dan hatinya keras; namun Tuhan yang memilihnya untuk menyampaikan pesanan-Nya telah menyiapkannya sejak kecil lagi."

Alphonse de Lamartine

Ahli pemikir Perancis Alphonse de Lamartine (1790–1869) berkata bahawa peristiwa terbesar dalam hidupnya ialah mempelajari kehidupan Nabi Islam dengan teliti dan menyedari keagungan dan keabadiannya. Beliau menyatakan:

"Lelaki terkenal telah membina tentera, menggubal undang-undang, dan mengasaskan empayar; tetapi lelaki ini, Muhammad (SAW), tidak memerintah tentera, tidak membuat undang-undang, tidak mentadbir empayar, dan tidak memerintah rakyat. Namun, beliau membimbing berjuta-juta orang, yang pada masa itu terdiri daripada satu pertiga dunia, dan bukan itu sahaja—dia juga menghapuskan kepercayaan dan tahyul palsu."

Bernard Shaw

Penulis Inggeris Bernard Shaw (1856–1950) berkata:

"Saya telah membaca kehidupan Rasulullah Islam berulang kali, dan di dalamnya saya tidak melihat apa-apa kecuali kesempurnaan dalam penciptaan. Alangkah baiknya jika agama ini menjadi jalan untuk semua manusia."

Rama Krishna

Pemimpin spiritual Hindu Rama Krishna (1886) menulis dalam bukunya Muhammad the Prophet:

"Tidak mungkin untuk mengetahui sepenuhnya karakter Muhammad dari semua aspek, tetapi apa yang boleh saya tawarkan ialah gambaran ringkas tentang kehidupannya melalui satu siri imej yang indah. Dia adalah Muhammad sang Nabi, Muhammad sang pejuang, Muhammad saudagar, Muhammad negarawan, Muhammad orator, Muhammad reformis, Muhammad penjaga anak yatim, Muhammad pelindung hamba, Muhammad pembebas hamba perempuan, dan Muhammad yang adil. Semua peranan luar biasa ini menjadikannya seorang wira."

Leo Tolstoy

Penulis Rusia yang terkenal Leo Tolstoy (1828–1910) berkata:

"Kebanggaan Muhammad terletak pada kenyataan bahawa dia membebaskan kaum yang rendah diri dari belenggu adat dan tradisi pra-Islam dan membuka jalan pertumbuhan dan kemajuan di hadapan mereka. Syariah Muhammad, kerana selaras dengan akal dan kebijaksanaan, akan memerintah dunia."

William Muir

William Muir (1819–1905), dalam bukunya The Life of Mahomet, menulis:

"Muhammad, Nabi umat Islam, dipanggil 'Al-Amin' (Yang Dipercayai) sejak kecil lagi kerana akhlaknya yang mulia dan tingkah laku yang berbudi. Selain itu, karakternya adalah sedemikian rupa sehingga tiada pencirinya dapat menangkap sepenuhnya kualitinya yang luhur, dan disebabkan kejahilan dan pengetahuan terhad mereka sendiri, orang tidak akan dapat benar-benar memahaminya. Walau bagaimanapun, sesiapa yang mengkaji dan merenung perjalanan hidupnya yang hebat—yang meletakkannya di barisan depan nabi dan pemikir dunia—dapat memperoleh sedikit pandangan tentang skop peribadinya."

Bertrand Russell

Bertrand Russell, salah seorang ahli falsafah terhebat Britain dan pemenang Hadiah Keamanan Nobel pada tahun 1950, berkata:

"Saya telah membaca tentang Islam dan Nabi Islam dan menyedari bahawa ia adalah agama yang dimaksudkan untuk menjadi agama dunia dan kemanusiaan. Ajaran yang dibawa oleh Muhammad masih dikaji dan diselidiki, dan kami terus mengenali merit tertinggi mereka."

Edward Brown

Sarjana Perancis Edward Brown (1862–1926), dalam bukunya The History of Civilizations in the World, menulis:

"Muhammad ibn Abdullah membawa agama baru kepada orang Arab dan semua orang, menyeru mereka untuk menyembah Tuhan yang satu. Dalam dakwahnya, Syariah tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan dan iman. Dia memiliki autoriti ilahi yang mengikat yang mentadbir bukan sahaja hal ehwal agama tetapi juga hal ehwal duniawi. Justeru, dia mewajibkan zakat untuk umat Islam dan menetapkan jihad terhadap orang musyrik. Dia menubuhkan sistem sosial yang melampaui struktur suku kaum Arab pra-Islam, dengan itu mewujudkan perpaduan agama yang kohesif untuk Semenanjung Arab, sesuatu yang tidak diketahui sebelum ini."

Gustave Le Bon

Ahli orientalis Perancis Gustave Le Bon (1821–1921) berkata:

"Jika nilai lelaki diukur dengan kehebatan perbuatan mereka, Muhammad adalah salah seorang individu terhebat yang diketahui dalam sejarah. Beberapa sarjana Barat telah memerhatikan keadilan dan keadilan berkenaan Muhammad (SAW), walaupun bias agama telah membutakan pandangan banyak sejarawan yang telah dikenali berkatnya."