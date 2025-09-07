Larijani: Kerjasama Iran-Iraq Perlu Menjadi Lebih Nyata

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ali Larijani, Setiausaha Majlis Keselamatan Tertinggi dan Penasihat Pemimpin Agung Revolusi Islam, menjadi tuan rumah kepada Yang Berbahagia Tuan Guru "Sayyid Ammar al-Hakim", seorang tokoh politik dan budaya terkemuka Iraq.

Dalam pertemuan ini, Sayyid Ammar al-Hakim berkata: "Perang Israel terhadap Iran, bertentangan dengan anggapan rejim Zionis, telah menambah kekuatan Iran di rantau ini, dan umat Islam memuji peranan kuat Iran. Hari ini, tingkah laku jahat rejim Zionis dalam teori 'Israel Raya' menunjukkan kebenaran Iran yang menyebut rejim ini sebagai tumor kanser, dan hari ini seluruh rantau ini telah menjadi sensitif terhadap petualangan Israel."

Larijani juga dalam pertemuan ini menyifatkan Iraq sebagai sebuah negara yang berkawan, seagama, dan kuat di rantau ini, serta menggambarkan kerjasama Iran dan Iraq sebagai strategik dan menekankan: "Dalam keadaan yang penuh dengan perubahan hari ini, kerjasama ini perlu menjadi lebih nyata."