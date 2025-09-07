Haram Imam Reza Menganjurkan Program al-Quran Untuk Minggu Perpaduan Islam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Haram Imam Reza di Mashhad telah mengumumkan satu siri program al-Quran untuk jemaah haji dan penduduk setempat untuk menandakan ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad (SAW) dan Minggu Perpaduan Islam.

Program tersebut dianjurkan oleh Dar al-Quran al-Karim maqam. Mohammad Maghumi, ketua jabatan itu, berkata acara itu termasuk bacaan harian, perhimpunan, dan bengkel untuk kumpulan umur yang berbeza.

Beliau menyatakan bahawa bacaan al-Quran harian, sesi kebudayaan, dan acara kanak-kanak dijadualkan sepanjang minggu. Perhimpunan berasingan juga akan diadakan untuk wanita, termasuk kumpulan tilawah al-Quran dan program di bawah tajuk "Rahmat kepada Dunia."

Acara lain menampilkan sesi refleksi al-Quran dengan tumpuan kepada etika Nabi (SAW), bacaan daripada karya klasik, dan bacaan yang diketuai oleh guru-guru terkenal haram.

Maghumi berkata bahawa program itu bertujuan untuk mengalu-alukan kedua-dua jemaah haji dan penduduk Mashhad semasa "majlis yang diberkati dan menyatukan."

Minggu Perpaduan Islam disambut setiap tahun di Iran untuk menggalakkan perpaduan di kalangan umat Islam. Ia ditandai antara dua tarikh memperingati kelahiran Nabi Muhammad, menurut tradisi Sunni dan Syiah. Majlis itu termasuk program keagamaan, kebudayaan dan sosial di seluruh negara.

Kuil Suci Imam Reza, yang terletak di Mashhad di timur laut Iran, adalah salah satu tapak keagamaan yang paling penting bagi umat Islam Syiah di seluruh dunia. Jabatan Al-Qurannya kerap mengadakan tilawah, bengkel pendidikan, dan perhimpunan keagamaan untuk berjuta-juta pelawat setiap tahun.