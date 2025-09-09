Jumlah Kematian Akibat Perang Israel Ke Atas Gaza Mencecah 64,522

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam tempoh 24 jam yang lalu, hospital di seluruh Semenanjung Gaza menerima mayat sekurang-kurangnya 67 orang awam dan merawat 320 individu dengan pelbagai kecederaan akibat serangan Israel, menurut kenyataan pagi Isnin oleh kementerian kesihatan Gaza.

Sejak tentera penjajah Israel menyambung semula kempen serangannya pada 18 Mac 2025, seramai 11,976 orang telah terbunuh dan 51,055 yang lain cedera.

Korban terbaharu ini telah meningkatkan jumlah kematian keseluruhan akibat perang Israel ke atas Gaza, yang bermula pada 7 Oktober 2023, kepada 64,522 syahid, termasuk 2,430 individu yang mencari bantuan kemanusiaan.

Kementerian juga melaporkan bahawa jumlah yang cedera telah meningkat kepada 163,096, dengan 17,794 daripada mereka adalah pencari bantuan.

Selain itu, hospital Gaza merekodkan enam lagi kematian akibat kebuluran dan kekurangan zat makanan dalam tempoh 24 jam yang lalu, termasuk dua kanak-kanak. Ini menjadikan jumlah kematian berkaitan kebuluran kepada 393 mangsa, antaranya 140 kanak-kanak.

Usaha terus mencari mayat syuhada yang masih hilang di pelbagai tempat di Semenanjung Gaza diteruskan.